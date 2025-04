Homem é baleado nas mãos após marcar encontro com mulher em Manaus

Moradores socorreram o homem e acionaram o Samu. A vítima não revelou o motivo do crime, que será investigado.

Manaus (AM) – Na noite desta terça-feira (15), dois criminosos armados balearam um homem nas duas mãos após ele sair de casa para um encontro com uma mulher no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A vítima, moradora da Colônia Terra Nova, também na Zona Norte, foi obrigada a entrar em um carro não identificado.

Segundo a Polícia Militar, após conversar com os criminosos, o jovem levou um tiro em cada mão. Depois do ataque, os suspeitos o abandonaram na rua Fenícia, no mesmo bairro onde ele mora.

Moradores socorreram o rapaz e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para uma unidade hospitalar. A vítima não revelou a motivação do crime, que deve ser investigado pelas autoridades.

Punição imposta por facções

Apesar de o jovem não explicar o motivo do ataque, a PM afirmou que esse tipo de lesão costuma ser usado como forma de punição por facções criminosas contra pessoas acusadas de roubo ou furto em áreas dominadas por esses grupos.

Mesmo sendo ilegal, a prática é recorrente em zonas controladas por organizações criminosas como forma de impor medo e manter o domínio sobre a comunidade. Muitas vítimas ficam com sequelas permanentes, e o silêncio de moradores e das próprias vítimas dificulta o trabalho da polícia.

Casos como o desta terça-feira têm se tornado cada vez mais comuns em Manaus. Em muitos bairros, esse tipo de “correção” passou a ser tolerado — e até apoiado — por parte da população.

Nas redes sociais, não são raros os comentários que aprovam a violência, como se fosse uma forma de justiça alternativa à que deveria ser garantida pelo Estado. Muitos internautas chegam a “aplaudir” essas ações, alegando que as facções impõem uma ordem que a polícia não consegue manter.

