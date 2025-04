Bebê de 4 meses é resgatado com sinais de desnutrição e desidratação em Manaus

Um bebê de quatro meses foi resgatado na manhã desta quarta-feira (16), em estado de desnutrição e desidratação, no bairro Alfredo Nascimento, zona leste de Manaus. A ação foi realizada pelo Conselho Tutelar após denúncias de vizinhos preocupados com a situação da criança.

A equipe encontrou o bebê em condições críticas de saúde. Ele foi imediatamente encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, onde está recebendo atendimento médico.

Informações preliminares apontam que o bebê estava sob os cuidados do pai. Há suspeitas de abandono por parte da mãe, o que será apurado pelas autoridades. Imagens gravadas por moradores mostram a fragilidade da criança no momento do resgate.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), que deve registrar a ocorrência e aprofundar as investigações sobre as circunstâncias do abandono e do estado de saúde do bebê.

