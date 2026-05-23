Sobrinha

PC-AM prende homem de 67 anos suspeito de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha de quatro anos em Alvarães

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, cumpriu, nessa sexta-feira (225), um mandado de prisão temporária contra um homem de 67 anos investigado por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, de quatro anos.

A ação ocorreu em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM). O suspeito foi preso na comunidade Santa Luzia do Catuiri, na zona rural de Alvarães, município localizado a 531 quilômetros de Manaus.

Criança foi levada da escola para atendimento médico

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, as investigações começaram após a criança ser encaminhada diretamente da escola para uma unidade de saúde, depois de apresentar fortes dores pelo corpo e intensa sonolência.

“Ela foi colocada em repouso, porém não apresentou melhora no quadro clínico. Diante disso, a criança foi levada para atendimento médico, ocasião em que relatou ter sido vítima de agressões físicas praticadas pelo próprio tio. Além disso, informou que o suspeito também teria cometido atos libidinosos contra ela”, informou o delegado.

Vítima relatou agressões e abuso

Segundo a autoridade policial, representantes da escola acompanharam a vítima até a unidade policial para formalizar a denúncia.

“Em razão da gravidade dos fatos, representamos pela prisão temporária do indivíduo, medida que foi devidamente deferida pela Justiça e cumprida na comunidade Santa Luzia do Catuiri, zona rural do município”, finalizou Marcelo Lopes.

Suspeito ficará à disposição da Justiça

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

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