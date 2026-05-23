Tráfico

Carregamento foi encontrado com apoio das cadelas policiais Athena e Híris, da Polícia Militar do Amazonas

As Forças de Segurança do Amazonas, coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), apreenderam mais de 91 quilos de entorpecentes na madrugada deste sábado (23/05), durante operação da Base Fluvial Arpão 2, no rio Solimões, nas proximidades de Coari, a 363 quilômetros de Manaus.

A ação integrada resultou em prejuízo estimado em mais de R$ 4,4 milhões ao crime organizado. Além disso, dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas.

Cadelas policiais localizaram drogas em ferry boat

O carregamento foi encontrado com apoio das cadelas policiais Athena e Híris, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante abordagem ao ferry boat “Maria Monteiro”, que havia saído de Tabatinga com destino a Manaus.

Inicialmente, as equipes localizaram cinco tabletes de drogas escondidos na mala de um passageiro de 19 anos. A apreensão ocorreu por volta das 5h.

Entorpecentes estavam escondidos no porão

Durante a continuidade das buscas, os policiais encontraram outros 80 tabletes de entorpecentes escondidos no porão da embarcação. Segundo as investigações, o material estava sob responsabilidade de um tripulante de 31 anos.

Conforme análise do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foram apreendidos 86,5 quilos de pasta-base de cocaína e 5,4 quilos de maconha do tipo skunk.

Suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil

Os dois suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados ao cartório da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) da Base Arpão.

Os homens foram apresentados pelo crime de tráfico de drogas.

(*) Com informações da assessoria

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