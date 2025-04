Ataque aéreo dos EUA no Iêmen deixa 74 mortos e mais de 170 feridos

Um ataque aéreo realizado pelos Estados Unidos contra um porto de petróleo controlado pelos rebeldes houthis no Iêmen resultou na morte de 74 pessoas e deixou 171 feridas, de acordo com informações divulgadas pelo próprio grupo rebelde nesta sexta-feira (18). O bombardeio é o mais letal registrado até agora na nova campanha militar lançada pelo presidente Donald Trump contra o país.

Escalada no conflito e impacto da ofensiva

O ataque ocorreu no porto petrolífero de Ras Isa, em uma ação que gerou explosões de grande magnitude, com bolas de fogo visíveis durante a noite. As imagens divulgadas pelos houthis mostram o impacto e as vítimas da ofensiva. Segundo o grupo, a investida representa uma escalada significativa no conflito.

A nova campanha militar americana começou no dia 15 de março, com foco em desarticular a infraestrutura de guerra dos houthis, que são apoiados pelo Irã.

Pronunciamento dos EUA

Em nota, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) declarou que a ação teve como objetivo eliminar uma fonte de combustível e receita ilegal utilizada pelos houthis.

“As forças dos EUA agiram para eliminar essa fonte de combustível para os terroristas houthis apoiados pelo Irã e privá-los de receita ilegal que tem financiado os esforços houthis para aterrorizar toda a região por mais de 10 anos”, diz o comunicado.

O texto ainda afirma que o ataque “não teve a intenção de prejudicar o povo iemenita”, mas não menciona o número de vítimas, civis ou militares. O CENTCOM também não respondeu aos questionamentos da agência Associated Press sobre as mortes relatadas.

Resposta dos houthis

Em retaliação ao bombardeio, os houthis lançaram um míssil em direção a Israel, que foi interceptado pelo sistema de defesa do país, segundo informações divulgadas pelo exército israelense. Sirenes de alerta foram acionadas em Tel Aviv e outras cidades da região.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais: Vítimas de violência doméstica têm ponto de acolhimento em shopping de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱