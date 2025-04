Estabelecimentos são vistoriados nas zonas sul e centro-sul de Manaus

Cinco estabelecimentos foram autuados ou notificados durante a Central Integrada de Fiscalização (CIF), entre a noite de quinta-feira (17) e a madrugada desta sexta-feira (18), em Manaus. A ação aconteceu nos bairros Educandos, Cachoeirinha, São Lázaro e Flores, nas zonas sul e centro-sul da capital.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a operação é realizada de forma integrada com órgãos estaduais, municipais e parceiros privados, com foco em combater irregularidades e garantir a segurança da população.

Estabelecimentos interditados

Dois bares na rua Rio Negro, no bairro Educandos, e outro no bairro São Lázaro, foram interditados pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) por estarem em funcionamento sem a devida licença municipal para operar. A Amazonas Energia também atuou nos locais, constatando irregularidades e procedendo com o desligamento da energia elétrica.

Irregularidades

Nos bairros Cachoeirinha e Flores, outros dois estabelecimentos foram autuados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não apresentarem a documentação obrigatória de segurança.

A operação da CIF contou com a participação da Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Secretaria de Justiça (Sejusc), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI), Semmas, Implurb, IMMU, Semasc, Visto Manaus e Amazonas Energia.

A CIF reforça o compromisso do Estado em manter a ordem, a legalidade e a proteção à população em estabelecimentos comerciais de Manaus.

