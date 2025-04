BBB 25: Enquetes apontam disputa acirrada no último paredão

O último paredão do BBB 25 está formado, e o público vai decidir no domingo (20) quem será eliminado da casa antes da grande final. Após Guilherme vencer a prova de resistência e garantir vaga na final, Renata, João Pedro e Vitória Strada estão na berlinda.

As enquetes dos principais portais de entretenimento apontam uma disputa acirrada entre João Pedro e Vitória Strada, com Renata aparecendo como a menos votada para sair.

Disputa apertada: João Pedro ou Vitória?

A enquete do site Notícias da TV mostra João Pedro na liderança das intenções de voto para deixar o programa, com 41,89%. Logo atrás aparece Vitória Strada, com 40,16%. Renata segue mais distante, com apenas 17,95% dos votos.

Já a pesquisa do jornal O Povo apresenta Vitória como a possível eliminada, com 39,38%, seguida por João Pedro (37%) e Renata (23,32%).

A diferença entre os dois mais votados mostra que o resultado ainda pode mudar até o anúncio oficial da eliminação, que será feito por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de domingo.

Guilherme é o primeiro finalista do BBB 25

Guilherme venceu a última prova do programa, de resistência, após 12 horas de disputa intensa. A prova envolvia uma plataforma giratória com consequências como vento, chuva, calor e descanso dentro de um carro. Renata foi a última a desistir.

Ao vencer, Guilherme comemorou emocionado:

“Letícia, mainha, painho, meus irmãos, essa é para vocês. Bom dia.”

Como votar no paredão do BBB 25?

A votação oficial ocorre no site do Gshow e utiliza dois sistemas:

Voto Único: um voto por CPF.

um voto por CPF. Voto da Torcida: votos ilimitados.

A Globo soma os dois formatos com peso igual (50% cada) para definir o eliminado.

Fique de olho!

O resultado oficial será revelado na noite de domingo (20). Até lá, o público pode votar e mudar o destino dos participantes. A grande final do BBB 25 está se aproximando, e a disputa promete fortes emoções.

