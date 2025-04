Santos afirma que nova lesão de Neymar é diferente e não define volta

Jogador do Santos teve nova lesão muscular na coxa esquerda, diferente da anterior

O atacante Neymar Jr. sofreu uma nova lesão muscular na coxa esquerda, conforme informou o Santos em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (18). O clube esclareceu que a contusão é diferente da anterior, que havia afastado o camisa 10 dos gramados por mais de um mês.

Após exames de imagem, foi constatado que o jogador sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da mesma perna. A nova lesão ocorreu na vitória do Santos sobre o Atlético-MG, quando Neymar foi substituído chorando ainda no primeiro tempo, após cerca de 30 minutos em campo.

Clube inicia tratamento

Segundo o Santos, o atleta de 33 anos já iniciou tratamento no CT Rei Pelé. A nota do clube esclarece que não houve recidiva da lesão anterior, que havia ocorrido em outro músculo da coxa esquerda.

“O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé e, quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva.”

Tempo de inatividade é apontado como causa das lesões

O clube relacionou as sucessivas lesões ao longo período de inatividade de Neymar. O jogador ficou mais de um ano fora dos gramados por conta de uma grave lesão ligamentar no joelho, sofrida enquanto ainda atuava pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

“É sabido que essas intercorrências poderiam ocorrer, devido ao tempo de inatividade.”

Sem previsão de retorno aos jogos

O Santos informou que não há previsão para o retorno de Neymar aos treinos ou partidas. O clube seguirá com o trabalho de fortalecimento muscular do atleta e não descarta novas abordagens no tratamento.

“Foi decidido, juntamente com staff e o próprio atleta, que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas a fim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados.”

Vale lembrar que o contrato de Neymar com o Santos vai até o fim de junho, o que torna ainda mais incerta sua participação nos próximos jogos da temporada.

(*) Com informações da CNN Brasil

