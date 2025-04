VÍDEO: Homens armados se desafiam no meio da rua, no interior do AM

Vídeo do momento circulou em grupos de mensagens

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois homens armados se desafiam no meio da rua, no município de Tefé, interior do Amazonas.

A cena amendrontou moradores, que ameaçavam chamar a polícia para que a situação não se agravasse ainda mais. Em certo momento, uma testemunha pede:

“Deixa ele, Gabriel, deixa ele. Não faz o que o diabo tá pedidndo. Isso é coisa do diabo”.

Não há informações sobre a motivação do desentendimento e nem o que resultou da confusão.

