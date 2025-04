Hugo Calderano vence Lin Shidong e é campeão da Copa do Mundo

Brasileiro derrotou o número 1 do mundo na China e entrou para a história do tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano entrou para a história do esporte, neste domingo (20), ao conquistar o título da Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau, na China. Ele venceu o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial, por 4 sets a 1, com parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5.

Com o resultado, Calderano se tornou o primeiro mesa-tenista de fora da Ásia e da Europa a levantar o troféu do torneio.

“Não imaginava ganhar do número 3, do número 2, do número 1. É muito louco para mim colocar meu nome na história do tênis de mesa mundial. Mas trabalhei muito, sempre acreditei em mim”, afirmou Calderano, emocionado.

Primeiro set com domínio chinês

A decisão começou com vantagem para o adversário. Lin Shidong, apoiado pela torcida local, neutralizou as investidas de Calderano e venceu o primeiro set por 11/6.

Reação brasileira

No segundo set, Hugo voltou mais agressivo. Ele aproveitou os erros do adversário, impôs o ritmo e empatou com 11/7. Na sequência, o brasileiro venceu um game equilibrado por 11/9, virando a partida e inflamando ainda mais o duelo em solo chinês.

Calderano domina e faz história

No quarto set, Shidong demonstrou nervosismo. Hugo, por outro lado, manteve o controle da partida e venceu por 11/4. No set final, com confiança e consistência, fechou em 11/5 e caiu no chão, emocionado com a conquista inédita.

“Depois da Olimpíada de Paris, era importante conquistar um título. Trabalhei muito por isso e sempre acreditei em mim. Há um mês, eu estava realmente mal. Quero agradecer todos os torcedores e minha família pelo apoio”, declarou o campeão.

É CAMPEÃO DO MUNDO E INÉDITO! 💚🔥🏓



Hugo Calderano bate o chinês número 1 do mundo, Lin Shidong, e faz história ao ser campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa: é o primeiro brasileiro a conseguir tal feito.



Na vitória por 4 sets a 1 (6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5), o nosso… pic.twitter.com/HwMOhTLFnJ — Time Brasil (@timebrasil) April 20, 2025

(*) Com informações de O Dia

