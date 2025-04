Os presidentes dos legislativos municipal e estadual enfatizaram a atuação do Papa em relação aos ribeirinhos e indígenas do Amazonas

Manaus (AM) – Os presidentes da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), e da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), lamentaram o falecimento do papa Francisco, nesta segunda-feira (21), aos 88 anos.

David Reis relembrou, em nota, a atuação de Francisco durante a pandemia da Covid-19, ao pedir que o mundo se unisse em oração a fim de atravessar aquele período marcado por inúmeras mortes.

“Em respeito à memória do pontífice, a CMM afirma que o legado deixado pelo Papa Francisco continuará inspirando a todos a enveredar nos caminhos de paz, igualdade e justiça”, diz trecho da nota.

Já Roberto Cidade, deu ênfase ao cuidado do pontífice para com a região amazônica.

“Com voz firme e coração aberto, defendeu a Amazônia com ternura e coragem, abraçando os povos da floresta como irmãos”, comentou o presidente do Legislativo estadual por meio das suas redes sociais.

Mais cedo, o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), e o vice-governador, Tadeu de Souza (Avante), também lamentaram a morte do religioso.

Os gestores estaduais afirmaram que Francisco teve uma história marcada em acolher os pobres, amazônidas, vulneráveis em todo o mundo.

Papa Francisco deixa um legado de luta contra o comunismo, preconceito e defesa dos mais pobres. Com simplicidade e coragem, o Santo Papa levou ao Vaticano um dos debates mais fervorosos dos últimos anos: as mudanças climáticas.

Ele denunciou modelos econômicos geradores de injustiças e desigualdades. Ele foi o único papa a abençoar a união homoafetiva, repudiando o preconceito contra a minoria.

Leia mais:

