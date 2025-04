Saiba onde encontrar uma Unidade Móvel de Saúde em Manaus

A estrutura móvel da zona Oeste prestará atendimentos na rua Sapucaia, no Parque Riachuelo, na região do Tarumã, até o dia 9 de maio

Manaus (AM) – As Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Prefeitura de Manaus das zonas Oeste e rural estão em novos endereços a partir desta terça-feira (22). A estrutura móvel da zona Oeste prestará atendimentos na rua Sapucaia, no Parque Riachuelo, na região do Tarumã, até o dia 9 de maio.

Na zona rural, os serviços de saúde estarão à disposição do público feminino no período de 22 de abril a 2 de maio, na Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ephigênio Salles, que fica no km 41, da rodovia AM-010.

Nas demais zonas da capital, as unidades móveis permaneceram nos mesmos enviados oferecendo serviços como consultas médicas e de enfermagem, exame preventivo do câncer do colo do útero, testes rápidos para gravidez e para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, consulta inicial do pré-natal, vacinação, ultrassonografia, mamografia, e dispensação de medicamentos da farmácia básica. O horário de funcionamento é das 7h às 17h.

Desde julho de 2023, as unidades móveis gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) oferecem uma carteira de serviços voltada exclusivamente ao público feminino. Para ter acesso aos serviços de saúde, os usuários deverão apresentar documento oficial de identidade e Cartão Nacional de Saúde (SUS).

A unidade móvel de saúde, que atende a zona Norte, estará na rua Primavera, s/n, na comunidade Terra Nova 2, nos arredores da escola municipal Sabá Raposo.

O segmento feminino da zona Leste pode buscar os serviços de saúde na rua Rio Ajarani, 162, na divisa com o bairro Zumbi dos Palmares.

Os usuários que residem na zona Sul terão a sua disposição os serviços de saúde da unidade móvel que está instalada na rua Desembargador Felismino Soares, 215, no bairro Colônia Oliveira Machado, ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Gustavo Capanema.

Locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Zona Norte

Rua Primavera, s/n, Terra Nova 2 (próximo à escola municipal Sabá Raposo)

14 a 25/4

Zona Leste

Rua Rio Ajarani, 162 – Armando Mendes- divisa com o bairro Zumbi dos Palmares

Zona Oeste

Rua Sapucaia, s/n, parque Riachuelo – Tarumã

22/3 a 9/5

Zona Sul

Rua Desembargador Felismino Soares, 215, Colônia Oliveira Machado (ao lado do Cmei Gustavo Capanema)

7 a 25/4

Zona Rural

Km 41 da Am-010 (USFR Efigênio Salles)

22/4 a 2/5

