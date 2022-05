Criminosos invadem casa durante a madrugada e executam jovem no AM

Iranduba (AM) – Mais um homicídio violento foi registrado no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, (distante 27 km de Manaus) e levou a vida de mais um jovem. O oleiro Janderson Encarnação da Silva, de 27 anos, foi morto enquanto estava dormindo na casa da família, na madrugada desta segunda-feira (2), na rua Castanheira, no Alto de Nazaré, conhecido como Mutirão.

De acordo com informações, criminosos invadiram a casa, por volta das 3h, e foram em direção ao oleiro que estava dormindo. Sem piedade, os suspeitos dispararam contra a vítima, que morreu no local.

O jovem morava com a família que, com o barulho dos tiros e a movimentação, acordaram e avistaram Janderson morto e os criminosos deixando a casa. Chocados com o que tinha acontecido, os familiares se desesperaram com a morte do rapaz.

Com características de execução, é possível que o homem tenha sido marcado para morrer por conta do intenso tráfico de drogas na região. A 31º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) vai investigar o que teria ocasionado a morte do oleiro e se realmente as suspeitas de acerto de contas se confirmam.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do jovem.

Mortes violentas em Manaus

Dois homens não identificados foram vítimas da criminalidade no Amazonas, nas últimas 24 horas. O primeiro morreu a tiros na rua Santa Júlia, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, no domingo (1º). O segundo morreu na madrugada desta segunda-feira, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, também vítima de tiros.

Os dois morreram em bairros onde há alto registro de homicídios e estão no IML para a identificação de familiares.

As causas da morte ainda são desconhecidas.

