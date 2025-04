Mais de 3 mil pessoas participam da Corrida Tiradentes em Manaus

Evento celebrou os 188 anos da Polícia Militar do Amazonas com provas de 5km e 10km.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) promoveu, na manhã desta segunda-feira (21), a 39ª edição da Corrida Tiradentes. O evento marcou os 188 anos da corporação e reuniu mais de 3 mil participantes na avenida das Torres, em Manaus.

Percursos de 5km e 10km desafiaram os corredores

A corrida foi dividida em dois percursos: 5km e 10km, realizados ao longo das avenidas das Torres e das Flores. A organização garantiu sinalização adequada, pontos de hidratação e suporte de segurança durante todo o trajeto. Alguns trechos, com ladeiras, exigiram mais esforço dos atletas, tornando a prova ainda mais desafiadora.

Inclusão marcou a largada da prova

A largada ocorreu às 6h. Pessoas com Deficiência (PcDs) iniciaram a corrida, seguidas pelo público geral, que incluía idosos, famílias e grupos de corrida. A diversidade dos participantes demonstrou o caráter inclusivo do evento.

Militares e civis compartilham espírito esportivo

Militares das unidades operacionais da PMAM, alunos dos Colégios Militares da Polícia Militar (CMPMs) e policiais da PM de Roraima também participaram da corrida. A presença de pelotões e programas da corporação reforçou o vínculo entre a instituição e a sociedade.

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, destacou a importância da corrida.

“E essa corrida tem um simbolismo. Nós temos a Polícia Militar, a instituição mais longeva da estrutura de poder, sendo uma força de Segurança que a sociedade confia. É uma forma de fazer uma demonstração do quanto a gente tem um serviço público de qualidade.”

PMAM celebra tradição esportiva com a população

O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, reforçou que o evento integra o calendário oficial da corporação.

“São 188 anos da Polícia Militar do Amazonas e a Corrida Tiradentes já faz parte desse calendário de festas e de comemorações, o evento agrega a sociedade e a Polícia Militar, uma instituição que tem preservado a segurança e se dedicado a servir e proteger a população”, disse.

Estreias e retornos marcaram a corrida

A atleta Emília Freitas participou pela primeira vez da Corrida Tiradentes. Após uma pausa na prática esportiva, ela retornou às competições.

“Corro desde criança, desde os 11 anos. Só que por um período eu parei, voltei ano passado. Vai fazer 1 ano que eu regressei para as corridas e a Tiradentes é a primeira vez.”

Leonardo Dourado também estreou na prova e compartilhou sua experiência:

“Participei da maratona semana passada, fiz 42km e desde o ano passado eu venho praticando essa atividade física boa para a saúde. Na Tiradentes é a primeira vez, foi top demais, adrenalina, pessoal ajudando um ao outro”, contou.

Premiação reconheceu os destaques da prova

Todos os participantes que concluíram a corrida receberam medalhas. Os cem primeiros colocados ganharam medalhas da categoria Top 100, em reconhecimento ao desempenho. Os vencedores de cada categoria foram premiados por autoridades da PMAM.

Autoridades acompanharam o evento

Diversas autoridades civis e militares estiveram presentes, incluindo o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi; o chefe do Estado-Maior da PMAM, coronel PM Bruno Azevedo; o delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga; o chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, coronel BM Alexandre Gama; e o comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general EB Ricardo Augusto Costa Neves.

Leia mais:

Corrida Tiradentes e ‘Corridinha’ da PM seguem com inscrições abertas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱