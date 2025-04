Homem sequestra e estupra adolescente de 14 anos em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Rangel Pereira de Lima foi preso, nesta segunda-feira (21), sob suspeita de sequestrar e estuprar um adolescente de 14 anos na capital amazonense. A vítima foi atraída por meio de redes sociais com a promessa de dinheiro, segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O crime ocorreu após o suspeito marcar um encontro com o adolescente no Centro de Manaus no último sábado (19). Em vez de cumprir a promessa, Lima levou o jovem para sua residência no bairro Tancredo Neves, Zona Norte da cidade, onde cometeu os abusos.

A prisão aconteceu após uma denúncia de sequestro envolvendo um veículo Peugeot, de cor prata. Policiais abordaram o carro na avenida Rodrigo Otávio, enquanto o suspeito transportava a vítima.

Inicialmente, a ocorrência indicava o sequestro de uma criança de 7 anos, mas os agentes encontraram o adolescente de 14, que relatou o crime. Dentro do veículo, foram apreendidos alimentos, ovos de Páscoa e guloseimas infantis – itens que, segundo a polícia, poderiam ser usados para aliciar outras vítimas.

“Por volta das 9 horas nós recebemos a ligação de que um carro, modelo peugeot, de cor prata, teria sequestrado uma criança de sete anos, mas, na verdade, foi encontrada uma criança de 14 anos, que relatou o crime”, informa o policial.

Histórico criminal

Rangel Pereira de Lima já possui passagens por estupro, o que reforça a gravidade do caso. Ele foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de sequestro e estupro de vulnerável.

A PC-AM reforça a importância de que familiares orientem jovens sobre os riscos de interações com desconhecidos, principalmente na internet.

