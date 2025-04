‘Seu Zé’ e ‘Joaninha’ são presos com drogas e dinheiro em Itamarati

Francisco Messias Setubal Rezende, de 23 anos, conhecido como “Seu Zé”, e Joana Cruz de Queiroz, de 29, conhecida como “Joaninha”, foram presos, no sábado (19), em Itamarati. A prisão foi realizada em parceria com o 11º Grupamento de Polícia Militar (GPM), no bairro Centro, no município.

Segundo o delegado Micael Souza, a equipe realizava patrulhamento quando abordou um homem que portava uma porção de entorpecente. Durante o interrogatório, ele afirmou ter comprado a substância de uma mulher identificada como “Joaninha” e indicou o endereço dela.

“O homem foi encontrado nas proximidades da rua Beira Mar, no Centro do município. Ele portava uma porção de substância entorpecente. Além da mulher, ele também disse que um homem conhecido como ‘Seu Zé’ também vendia as drogas com Joaninha e que eles eram companheiros”, informou o delegado.

A equipe se dirigiu ao local indicado, cercou o imóvel e flagrou a tentativa da mulher de esconder uma bolsa ao arremessá-la sobre o telhado do banheiro. Um dos agentes viu a ação e recuperou o objeto.

“Rapidamente, os policiais subiram em uma cerca e recuperaram a bolsa. Dentro dela havia drogas, uma balança de precisão e R$ 900 em espécie, provavelmente oriundos do tráfico. Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão”, concluiu a autoridade.

Francisco e Joana foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Após audiência de custódia, permanecem à disposição da Justiça.

