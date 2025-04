VÍDEO: Dupla é presa com 138 kg de drogas escondidos dentro de igreja em Manaus

Carlos Victor Vieira da Silva e Daniel da Silva Sansereth foram presos em flagrante com cerca de 138 quilos de maconha durante a Operação Sudário, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A droga estava armazenada em caixas de papelão e seria distribuída em diversos pontos da capital.

A prisão ocorreu na tarde de sábado (19), em uma igreja localizada no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. A ação foi coordenada pelo delegado Cícero Túlio.

A operação é resultado do desdobramento de prisões realizadas nos últimos 15 dias. As investigações cruzaram com denúncias feitas por fiéis da igreja, que perceberam movimentações suspeitas nos fundos do local. A partir disso, os policiais iniciaram campanas na área.

Durante a vigilância, a equipe do 1º DIP flagrou a chegada de caixotes de madeira. Carlos e Daniel receberam o material e levaram os caixotes para os fundos da igreja, onde passaram a esconder diversos tabletes de maconha dentro das caixas de papelão.

A dupla foi surpreendida no momento em que acondicionava o entorpecente, que estava prestes a ser distribuído na região metropolitana de Manaus. Carlos Victor já havia sido preso em 2024 por posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Carlos Victor já havia sido preso em 2024 por posse de arma de fogo e receptação. Agora, ele e Daniel foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos no 1º DIP, os dois foram encaminhados à audiência de custódia.

