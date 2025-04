Coari entra no circuito nacional de Flag Football Infantil

O município de Coari (AM) entrou oficialmente no circuito nacional de Flag Football Infantil com a realização da I Copa Coari da modalidade, no último dia 21 de abril. A competição marcou o encerramento do Workshop de Flag Football, promovido pela Associação Educacional Voz Ativa (AEVA), entre os dias 16 e 21, e teve apoio da Petrobras.

Formação e capacitação de multiplicadores

Durante cinco dias, 18 participantes – entre profissionais, estudantes de Educação Física e entusiastas do esporte – passaram por uma imersão que abordou desde a história do Flag Football até noções de arbitragem e fundamentos técnicos. Com isso, os novos capacitados atuarão como multiplicadores da prática esportiva em Coari.

Essa ação integra um projeto social da AEVA, que ao longo de três anos investirá mais de R$ 7 milhões em Flag Football, Judô e Xadrez nos municípios de Coari, Manaus e Carauari, beneficiando mais de 1.400 crianças e adolescentes.

“Estamos semeando uma modalidade que em 2028 será olímpica. Foi uma baita imersão técnica nesses cinco dias e fiquei surpreso com a vontade de aprender. Os profissionais desta cidade acolhedora estão de parabéns. O Flag Football infantil de Coari está em boas mãos”, declarou coach Binho Menezes, coordenador de projetos da AEVA.

Primeira competição e campeãs Tucanas Raiders

A copa contou com três equipes formadas durante o próprio workshop: AEVA Onças Pintadas, AEVA The Best Flags e AEVA Tucanas Raiders, estas últimas campeãs da edição após vencerem por 12 a 0 na final. Apesar da disputa, o clima foi de celebração e incentivo ao esporte.

O técnico campeão, Marcos Reis, compartilhou seu entusiasmo: “Sou professor de Jiu-Jitsu, cresci no meio das lutas e amo isso, mas agora me permito dois amores esportivos. O Flag é muito divertido, tem uma vibe coletiva que me apaixona. E digo mais: vai ser difícil segurar as Tucanas Raiders em Coari, Manaus e São Paulo no NFL Flag, competição que vamos lutar para conquistar a vaga”.

Próximos passos no calendário esportivo

O projeto agora seguirá para as escolas de Coari, com o objetivo de formar seis times sub-12 até junho, quando ocorrerá o Campeonato Municipal de Flag Football Infantil. Em agosto, Coari participará da etapa regional em Manaus, buscando uma vaga no NFL FLAG, evento nacional com sede em São Paulo. As equipes classificadas terão despesas cobertas pela organização da NFL.

Além disso, a próxima grande competição será a I Copa Gerando Falcões, em 29 de junho, no Colégio Militar de Manaus, reunindo até 12 equipes Sub-12 e outras 6 da categoria Sub-14.

