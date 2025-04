Ela não vem mais? Fãs de Lady Gaga questionam cancelamento após painel ser removido

Os little monsters, como são conhecidos os fãs de Lady Gaga, se desesperaram com a possibilidade do show da cantora em Copacabana, no Rio de Janeiro, ser cancelado. Isso tudo porque o mega painel que promovia a apresentação da artista foi removido cinco dias após ser instalado em um túnel da capital carioca.

Nas redes sociais, os internautas especularam sobre a situação e a frase “Ela não vem mais” viralizou. “Vai ser mais triste que da outra vez”, comentou um perfil. “Já pensou se a Gaga cancela o show, que loucura que ia ser”, projetou outro.

Show

A apresentação de Lady Gaga na Praia de Copacabana está marcada para o dia 3 de maio. Nas redes sociais, o perfil da Prefeitura do Rio chegou a realizar uma brincadeira com os fãs na noite de terça-feira (22).

“Bora entrar no clima do show da Lady Gaga? Você comenta ‘qual a trilha pra hoje?’ e outra pessoa te indica uma música da Mother Monster. Valendo!”, escreveu o perfil no X, antigo Twitter. Mesmo com a remoção do painel, a expectativa é que o show na praia carioca siga confirmado

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Show de Lady Gaga deve movimentar R$ 600 milhões no Rio

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱