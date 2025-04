Amazonense conquista ouro no jiu-jitsu em torneio em Miami

O lutador Doriandson de Lira Talmaturgo, natural de Manaus (AM), conquistou a medalha de ouro na etapa de Miami da New Breed Jiu-Jitsu Federation, realizada no sábado (19), no Centro de Convenções do Aeroporto de Miami, na Flórida, Estados Unidos.

Formação no Amazonas e carreira internacional

Faixa-preta formado na academia do mestre Cristiano Carioca, Doriandson construiu sua base no Amazonas. Aos 32 anos, o atleta compete nas categorias leve adulto e máster, representando atualmente a Helton Silva Martial Arts, liderada pelo também amazonense Helton Henrique Silva, localizada em Wellington, na Flórida.

Finalização garantiu o lugar mais alto do pódio

Na luta decisiva, Doriandson venceu o norte-americano Emilio Suarez, da equipe Lay’s Warriors One Punch Fitness. A vitória veio por finalização com um arm lock (chave de braço), técnica que garantiu o primeiro lugar na competição.

“Feliz pela vitória e por mais essa conquista de uma medalha de ouro nos Estados Unidos. Eu gosto de competir, e isso me ajuda muito no meu desenvolvimento como atleta e professor”, afirmou o campeão, que também atua como referência técnica na academia que representa.

Próximo desafio será o Open da IBJJF

Após o título, Doriandson retorna aos treinos na Helton Silva Martial Arts com foco em seu próximo compromisso: o Open de Miami da IBJJF, marcado para os dias 10 e 11 de maio, no Centro Comunitário de Miami Springs. A competição é organizada pela maior federação de jiu-jitsu do mundo e reunirá atletas de diversos países.

