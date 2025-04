Parceria garante voo internacional que liga Manaus a Bogotá

Com isenção de ICMS, Gol expande operações internacionais com voo direto para Bogotá

O cenário propício no Amazonas, criado através de medidas adotadas pela gestão do governador Wilson Lima (União Brasil), com possibilidade de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), virou atrativo para empresas, assim como a Gol, ofertar voos internacionais na região.

O especialista em Relações Institucionais, Marcos Tognato, disse que existiu a conversa junto ao governo que definiu o relacionamento e a parceria que levou ao resultado positivo de ofertar uma linha direta de voo internacional.

“A Gol tem, nos dois últimos anos, um plano estratégico de se internacionalizar, aumentar a sua operação internacional, e o Estado tem uma ferramenta de parceria com as empresas, onde ele reduz a carga tributária do imposto, se você cumprir alguns requisitos. Um deles é um voo internacional. Então vimos a nossa necessidade de ampliar a operação internacional como uma oportunidade oferecida pelo Estado”, disse Marcos Tognato.

Marcos Tognato explicou que a empresa vinha trabalhando e fazendo estudos de viabilidade da rota, vendo quais seriam as possibilidades até apresentar um projeto no Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) e, posteriormente, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e à Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur).

“Esse projeto foi aprovado, nós demonstramos a viabilidade, mas a necessidade de estar atrelado, pelo menos no início, ao subsídio, para que compense o começo da operação, que normalmente uma operação internacional demanda três meses de venda prévia e depois mais um ano de maturação do mercado para ela se sustentar sozinha. Então foi aí que começou essa conversa, todo o desenrolar para chegar à cooperação que começou no mês de abril”, disse Marcos Tognato.

Conforme o especialista em Relações Institucionais, existem patamares que o governo estabelece dentro da regra para conceder a isenção.

“Naquilo em que cada empresa consegue se enquadrar, você faz uma redução. Hoje, está com 7% no seu imposto, nós antes pagávamos 11%, então é uma diferença significativa. Isso permite que a gente implemente e sustente essa rota o tempo suficiente para ela se maturar e continuar a prosseguir por conta própria”, destacou.

O gerente comercial da Gol, Marcos Almeida, disse que a estratégia pode ser expandida para outros países, na medida em que o voo se mostrar sustentável.

“A gente pode começar a olhar para outros mercados com essa mesma ferramenta. Podemos apresentar um projeto com uma análise econômica para outros destinos e aí a gente migra de um voo que já consegue manter sozinho para uma outra operação. O que nós temos hoje, normalmente, costumeiramente, são operações ainda em período de alta temporada para Miami”, disse o gerente comercial.

Marcos Almeida explicou que é importante observar como vai se comportar o mercado e tentar explorar alguma outra oportunidade. “Ainda é um período muito curto para a gente falar de projeção das vendas. Mas, está dentro da nossa expectativa”, disse.

Nova Ligação

Desde o dia 2 de abril deste ano, às quartas e aos domingos, o voo G3 8248 deixa Bogotá às 13h25 e aterrissa em Manaus às 17h30. Às 19h45, o G3 8249 parte da capital amazonense, pousando no aeroporto El Dorado, em Bogotá, às 21h35. O voo tem 2 horas e 50 minutos de duração.

Com a rota MAO-BOG, a GOL fortalece a conexão do estado do Amazonas com a Colômbia como um todo, não apenas a capital Bogotá, atendendo à demanda por destinos como Cartagena das Índias, San Andrés e Medellín, em parceria com a Avianca.

A rota ainda permite conexões com as Américas do Norte e Central, incluindo destinos como San José (SJO), Cidade do México (MEX), Miami (MIA), Orlando (MCO) e Nova York via Bogotá, devido aos acordos de codeshare e interline estabelecidos entre a GOL e a Avianca. Uma vez em Bogotá, os Clientes também podem acessar países da América do Sul, como Equador e Peru.

Com o trecho Manaus-Bogotá, a GOL atende plenamente à crescente demanda por transporte de Clientes, cargas e e-commerce entre Brasil e Colômbia, estimulando o comércio, o turismo e a geração de riquezas em ambas as nações. Já os Clientes provenientes da Colômbia e das Américas rumo ao Amazonas poderão desfrutar das inúmeras belezas naturais e culturais do estado e de toda a região Norte do País.

Presentes

Celebração

A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil, em parceria com a VINCI Airports no Brasil, concessionária do Aeroporto Internacional de Manaus, celebraram nesta quinta-feira (24), na capital amazonense, a mais nova rota internacional da empresa.

