Após perda de bebê, Maíra Cardi revela nova gravidez

A influenciadora Maíra Cardi, de 41 anos, surpreendeu seus seguidores neste sábado (26) ao revelar que está grávida de seu primeiro filho com o empresário Thiago Nigro, de 34 anos, mais conhecido como “O Primo Rico”. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

“Estamos grávidos! ‘Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se!'”, escreveu Maíra na legenda da publicação, citando um trecho bíblico.

Gravadas nas Bahamas, as imagens mostram o momento em que Thiago recebe a notícia.

No vídeo, ele interage com Sophia, de 6 anos — filha de Maíra com o ator Arthur Aguiar — perguntando se ela gostaria de ganhar um irmão ou uma irmã.

“Ela quer uma menina, como se fosse possível escolher”, brincou a influenciadora. Em seguida, completou: “E se forem dois?”. As imagens, no entanto, foram posteriormente apagadas do perfil de Maíra no Instagram.

O casal celebra a nova fase apenas três meses após uma perda gestacional. Em janeiro, Maíra compartilhou ter perdido um bebê de oito semanas, depois de sentir fortes cólicas e sangramento. Exames confirmaram que o feto havia parado de se desenvolver dias antes.

Além de Sophia, Maíra também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, fruto de um relacionamento anterior com Nelson Rangel.

