Após cobrança de dívida, homem mata mulher de agiota e é morto pelo marido

Uma discussão relacionada a uma dívida terminou de forma trágica na noite da última quarta-feira (23), no bairro Feital, em Ibiúna, interior de São Paulo. Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida.

Segundo informações apuradas pelo Jornal Correio do Interior, o crime teve início após repetidas cobranças feitas por um casal a um morador da mesma região. Incomodado com a insistência, o devedor decidiu se vingar de forma violenta.

Armado com um revólver calibre 38, ele abordou o casal na rua e disparou várias vezes contra a mulher, que morreu no local.

O marido, que presenciou o ataque, reagiu e entrou em luta corporal com o devedor, mas acabou atingido com um tiro na boca.

Mas, a vítima conseguiu desarmá-lo e revidar, utilizando a própria arma e também uma faca para se defender. O agressor acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local.

A mulher, que também foi atingida, morreu no local. Já o marido, foi socorrido com ferimentos no rosto e encaminhado ao hospital.

Um inquérito foi instaurado para apurar os detalhes do caso.

(*) Com informações do Metrópoles

