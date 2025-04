Deputados do AM prometem barrar na Câmara criação da Zona Franca do Distrito Federal

Manaus (AM) — Depois de um cochilo estratégico que permitiu a aprovação inicial do projeto de criação da Zona Franca do Distrito Federal e Entorno, a bancada federal do Amazonas promete reagir. Deputados do Estado anunciaram articulações para barrar a proposta na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados.

A movimentação ocorre após a aprovação do Projeto de Lei 4.247/2019, de autoria do deputado José Nelto (Podemos/GO), na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, onde parlamentares amazonenses estavam presentes, mas não se manifestaram contra a matéria.

Nova estratégia: assumir a relatoria para derrubar o projeto

O deputado federal Átila Lins (PSD-AM) afirmou que já iniciou conversas com o presidente da CFT, deputado Rogério Correia (PT-MG), para assumir a relatoria do projeto e impedir seu avanço.

“Quero tranquilizar o povo amazônico: na Comissão de Finanças estaremos atentos e não vou medir esforços para ser o relator e defender a Zona Franca de Manaus. Nossa Zona Franca deve ser única, responsável pelo desenvolvimento econômico, social e ambiental do Amazonas”, declarou Átila Lins.

Além dele, os deputados Pauderney Avelino (União-AM) e Adail Filho (Republicanos-AM) também são membros titulares da comissão. Sidney Leite (PSD-AM) figura como suplente.

Pauderney Avelino: “Esse projeto não passa”

Em entrevista ao site BNC Amazonas, o deputado Pauderney Avelino foi categórico:

“Comigo não passa. Estou na Comissão de Finanças e esse projeto da Zona Franca do Distrito Federal não passa.”

Avelino reforçou que a prioridade agora é barrar o projeto antes que ele avance para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a última etapa antes de uma eventual aprovação final.

Alerta de Marcelo Ramos: “Sentença de morte para a ZFM”

Fora do Congresso, o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT/AM) também se manifestou. Em suas redes sociais, Ramos alertou que a aprovação do projeto seria equivalente a uma “sentença de morte” para a Zona Franca de Manaus.

Segundo ele, o Distrito Federal e o Entorno, com infraestrutura logística muito superior e acesso facilitado aos grandes centros consumidores do país, levariam vantagem sobre o modelo isolado e mais caro de Manaus, provocando a migração de indústrias e empregos para o Centro-Oeste.

“Enquanto eu estive na Câmara, nenhum projeto desses passou sem uma reação firme. Agora, posso não ter mandato, mas posso como cidadão reagir e defender os interesses da nossa gente”, concluiu.

Entenda o caso

O Projeto de Lei 4.247/2019 prevê a criação de uma nova zona franca abrangendo todo o Distrito Federal, 29 municípios de Goiás e 4 de Minas Gerais, com incentivos fiscais semelhantes aos da Zona Franca de Manaus, por um período de 25 anos.

A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ainda vão analisar a proposta. Se as comissões aprovarem, a Câmara não precisará submetê-la à votação no plenário.

Leia mais: Câmara aprova criação da ZF do Distrito Federal com benefícios semelhantes à de Manaus

