População da Zona Norte recebe serviços do Detran-AM durante ação social

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, na manhã deste sábado (26), na Escola Estadual Osmar Pedrosa, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, de uma ação social conjunta com outras secretarias estaduais.

Ao todo, 220 pessoas foram atendidas pela instituição, que levaram à localidade serviços de renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento anual e renegociação da dívida ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE), além de inscrições gratuitas para cursos de especialização e atualização oferecidos pela Escola Pública de Trânsito (Eptran).

Esse tipo de evento possibilita que as pessoas que possuem um cotidiano mais corrido possam resolver suas pendências em um final de semana.

O evento, que foi promovido pelo vereador de Manaus, Rodrigo Sá, contou ainda com a participação da Gerência de Educação para o Trânsito do Detran-AM com atividades lúdicas, tais como: oficina de desenho e pintura, Jogo da Memória, Jogo Transitando e Aprendendo, teatro de fantoches e distribuição de material educativo.

"Nós colocamos à disposição da comunidade a estrutura da Gerência de Educação para o Trânsito com atividades educativas, distribuição de material, e acaba sendo uma complementação do trabalho já realizado nas escolas. É de extrema importância essas ações, principalmente na faixa etária (crianças e adolescentes) que atendemos aqui. Toda ação de governo, toda ação social e de cidadania tem sua importância, pois conseguimos difundir a educação no trânsito", finaliza Mitza Brasil, gerente de Educação para o Trânsito do Detran-AM.

