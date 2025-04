Atropelamento em festival no Canadá deixa ao menos nove mortos

Ao menos nove pessoas morreram e diversas ficaram feridas após um motorista atropelar uma multidão em um festival de rua que celebrava a herança filipina, em Vancouver, no Canadá, na noite de sábado (26), disseram autoridades.

O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso com a ajuda de alguns dos presentes no festival. De acordo com a polícia local, a motivação para o ataque ainda é investigada.

“Por volta das 20h14 do dia 26 de abril, um homem atropelou uma grande multidão de pessoas que participavam do Festival do Dia de Lapu Lapu, perto da avenida 43 Leste e da rua Fraser. Um suspeito de 30 anos, um homem de Vancouver, foi preso no local”, informou um comunicado da polícia.

O suspeito era conhecido da polícia “em certas circunstâncias”, disse o chefe interino da polícia de Vancouver, Steve Rai. Ele se recusou a dar mais detalhes, incluindo se o suspeito tinha antecedentes criminais. No entanto, Rai disse que o homem agiu sozinho.

*Com informações da IstoÉ

