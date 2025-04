Lady Gaga fez exigências ‘diferentonas’ em última visita ao Brasil

Documento com a lista de exigências tinha 30 páginas

A estrela pop Lady Gaga, de 39 anos, chega ao Brasil esta semana para seu megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A chegada dela deve ser acompanhada do noivo, o bilionário Michael Polanski, de uma comitiva de dançarinos, sua equipe e, claro, como manda a tradição: uma lista de exigências.

Lhamas

Não há informações sobre a atual lista de exigências de Lady Gaga. Entretanto, em sua última visita ao Brasil, a Mother Monster solicitou, em um documento de 30 páginas — diga-se de passagem —, que seu camarim tivesse algumas regalias e extravagâncias, incluindo seis lhamas, espécie nativa dos Andes.

“Esta foi uma das exigências da equipe de Lady Gaga para seu show no Brasil. A lista da cantora tem 30 páginas com o que não pode faltar para que o show ocorra conforme o planejado. Além de pedir as seis lhamas, a equipe frisou que nenhuma delas poderia ser manca”, noticiou o Fala Brasil, da TV Record.

Após o choque dos contratantes, a equipe da diva americana afirmou que se tratava de uma brincadeira. “A equipe disse que foi uma tática para garantir que a produção realmente lesse a lista”, completou o folhetim.

Histórico

A última vez que Lady Gaga esteve na capital carioca foi em novembro de 2012, quando trouxe a Born This Way Ball Tour ao Brasil. Durante sua rápida passagem pelo Rio, ela participou de um tour: visitou uma favela, jogou futebol com crianças, sentou para beber cerveja em um boteco e até tatuou “Rio” na nuca

Na época, durante sua apresentação — que reuniu 40 mil pessoas —, ela afirmou que a experiência vivida na cidade foi “transformadora” e, por isso, resolveu eternizar o momento em sua pele.

Em 2017, Lady Gaga foi escalada como headliner do Rock in Rio; entretanto, o show foi cancelado na véspera. Na ocasião, ela afirmou que não poderia se apresentar no Brasil por questões de saúde. Ela foi substituída às pressas pela banda Maroon 5 e compartilhou a mensagem que viralizou: “Brasil, estou devastada.”

(*) Com informações do Terra

