Assaltante de ônibus é preso após ser perseguido por vítimas em Manaus

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (28), em Manaus, depois de roubar passageiros de um ônibus da linha 443.

De acordo com o relato de uma das vítimas, o suspeito entrou no coletivo e anunciou o assalto colocando a mão sob a blusa para simular que estava armado. Durante a ação, ele conseguiu roubar dois celulares. Ao descer do veículo, o suspeito confessou a uma das vítimas que não portava nenhuma arma.

Após a revelação, dois passageiros que tiveram seus celulares levados desceram do ônibus e iniciaram a perseguição ao criminoso. Moradores da região tentaram intervir e agredir o suspeito, mas ele conseguiu se refugiar dentro de um mercadinho.

O segurança do estabelecimento impediu que a agressão ocorresse e acionou a polícia. Os celulares roubados foram recuperados.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos legais.

