David Almeida anuncia pagamento do 14º salário para 1.842 servidores da educação

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta terça-feira (29) o pagamento do 14º salário a 1.842 servidores da rede municipal de ensino. O benefício será destinado a profissionais de 62 escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), dos níveis infantil e fundamental, que atingiram as metas pedagógicas e administrativas estabelecidas no decreto municipal de março de 2024.

A bonificação representa um investimento de R$ 6,5 milhões e será creditada nas contas dos servidores nesta quarta-feira (30).

“Estou aqui junto com o professor Junior Mar, secretário de Educação, e toda sua equipe, anunciando para os 1.842 servidores de 62 escolas da Semed que vão receber o 14º salário. Já cai na conta amanhã. Esses servidores atingirão as metas e pelos méritos serão remunerados amanhã já com o 14º salário. É a boa notícia do dia”, declarou o prefeito.

Reconhecimento ao esforço dos profissionais

O secretário municipal de Educação, Junior Mar, destacou que o pagamento representa o reconhecimento pelo desempenho das equipes escolares.

“Nós crescemos em nossos resultados e esses profissionais puderam ter o sucesso no alcance das metas. E, agora, o pagamento é o reconhecimento por todo esse esforço, por todo esse trabalho. Parabéns a esses servidores. Amanhã já estará na conta”, disse.

Cmei Santina Castro receberá 15º salário

Além do 14º salário, a Prefeitura de Manaus também realizará o pagamento do 15º salário aos servidores do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professora Santina Castro. O repasse ocorrerá na mesma data.

Melhora no Ideb impulsionou bonificação

Os servidores contemplados atuam nos segmentos de Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e tiveram papel importante na elevação do desempenho da rede no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Atualmente, Manaus ocupa a 6ª posição entre as capitais brasileiras nos Anos Iniciais e a 5ª posição nos Anos Finais.

Também foram reconhecidos os profissionais que atuam nas fases de Creche e Pré-escola, que contribuíram para o cumprimento das metas por meio de projetos pedagógicos premiados e certificados em níveis municipal, estadual e federal.

Metas estabelecidas em decreto de março

As diretrizes para pagamento dos 14º e 15º salários foram definidas pelo Decreto n.º 5.855, de 22 de março de 2024. O documento regulamenta a concessão das bonificações com base no cumprimento ou superação das metas anuais de aprendizagem dos estudantes da rede municipal, conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação da Rede Municipal de Ensino (IDE-Manaus), no âmbito do programa Aliança Pró-Saeb Avança Manaus.

