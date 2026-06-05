MISTÉRIO

Mayk Leão voltou a registrar pontos luminosos na zona rural de Campo Largo, no Paraná, mas acredita que os sinais tenham origem humana.

Campo Largo (PR) – O influenciador Mayk Leão voltou a registrar pontos luminosos na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O local ganhou repercussão nos últimos dias após o relato de um suposto OVNI no Paraná, compartilhado pelo criador de conteúdo nas redes sociais.

Em novos vídeos publicados nesta semana, Mayk mostrou diversas luzes piscando em uma área de mata próxima ao sítio onde mora. Apesar da curiosidade, ele afirmou acreditar que a movimentação observada desta vez tenha origem humana.

Novas luzes aparecem na região onde suposto OVNI foi visto

Durante a gravação, o influenciador destacou que as luzes registradas agora são diferentes daquelas que chamaram sua atenção anteriormente.

“Tem isso aqui, muito similar com o que eu vi, só que está no chão”, comentou.

Segundo Mayk, o cenário atual não se parece com o fenômeno registrado nos dias anteriores, quando ele afirmou ter observado um objeto luminoso se movimentando no céu.

Influenciador acredita que luzes sejam de pessoas na mata

Ao analisar as imagens, Mayk afirmou que a hipótese mais provável é a presença de pessoas na região.

“Eu acho que isso aqui são pessoas, tá? Só que nada para mim é a mesma coisa que eu vi aquele dia”, disse.

O influenciador também observou que a área permaneceu sem movimentação desde o domingo, quando o caso viralizou. Por isso, ele estranhou o surgimento de vários pontos luminosos na mesma região.

“Desde domingo não apareceu mais nada. Aí hoje está cheio de luzes lá”, afirmou.

Vídeo mostra observação ao lado do pai

Durante a filmagem, Mayk aparece acompanhado do pai observando a serra próxima à propriedade rural.

Em outro momento do vídeo, ele reforça que as luzes atuais apresentam características diferentes das registradas anteriormente.

“Dá para ver claramente que não é. Porque aquele dia era bem diferente”, declarou.

Caso do suposto OVNI no Paraná viralizou nas redes sociais

Mayk Leão ganhou destaque nacional após divulgar vídeos que mostravam luzes misteriosas no céu da região rural de Campo Largo. As imagens rapidamente viralizaram e geraram debates nas redes sociais sobre a possível origem do fenômeno.

Desde então, curiosos passaram a acompanhar os novos registros feitos pelo influenciador. Alguns chegaram a visitar a região para tentar observar as luzes de perto.

Até o momento, não há confirmação sobre a origem do fenômeno relatado nos vídeos anteriores.

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