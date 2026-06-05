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Candidatos têm até as 23h59 para se inscrever. Taxa custa R$ 85 e provas serão aplicadas em novembro.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 terminam às 23h59 desta sexta-feira (5), no horário de Brasília. Os interessados devem acessar a Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para garantir a participação.

Já os concluintes do ensino médio da rede pública contam com inscrição automática. Mesmo assim, precisam confirmar a participação, escolher a língua estrangeira da prova e informar a necessidade de atendimento especializado ou uso do nome social, se for o caso.

O que o candidato precisa saber

Inscrições terminam nesta sexta-feira (5);

Taxa de inscrição custa R$ 85;

Pagamento pode ser feito até 10 de junho;

Provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro;

Estudantes da rede pública precisam confirmar a participação.

Inclusão e acessibilidade

Além das inscrições, também termina nesta sexta-feira o prazo para solicitar o uso do nome social e atendimento especializado.

Neste ano, o Inep ampliou a lista de condições contempladas e passou a incluir fibromialgia e transtornos mentais, como ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

Além disso, pessoas com deficiência visual, física, auditiva ou intelectual, dislexia, transtorno do espectro autista (TEA), diabetes, assim como gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar também podem solicitar atendimento especializado.

Taxa e isenção

Após concluir a inscrição, o participante gera uma Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 85. Em seguida, poderá fazer o pagamento por Pix, cartão, débito ou boleto até o dia 10 de junho.

Por outro lado, estudantes beneficiados pelo programa Pé-de-Meia não precisam pagar a taxa.

No entanto, o Inep alerta que a aprovação da isenção não garante a inscrição. Por isso, o candidato também deve acessar o sistema e confirmar a participação no exame.

Locais de prova

Neste ano, o Inep aplicará as provas nos dias 8 e 15 de novembro.

Segundo estimativas do órgão, cerca de 80% dos concluintes da rede pública farão o exame na própria escola onde estudam. Dessa forma, o governo busca facilitar o acesso e reduzir deslocamentos.

Enquanto isso, o Ministério da Educação avalia alternativas de apoio para estudantes que precisarem realizar as provas em outro município.

Porta de entrada para universidades

Atualmente, o Enem representa a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. As notas permitem disputar vagas em programas como Sisu, Prouni e Fies.

Além disso, universidades públicas e privadas utilizam o desempenho dos candidatos em seus processos seletivos.

Por fim, instituições portuguesas conveniadas ao Inep também aceitam as notas do exame. Assim, estudantes brasileiros podem utilizar o resultado para ingressar no ensino superior em Portugal.

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