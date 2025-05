Amazonense conquista ouro e prata no AJP Tour 2025, nos Estados Unidos

O lutador amazonense Doriandson de Lira Talmaturgo conquistou duas medalhas na etapa de Charleston do AJP Tour 2025. O torneio aconteceu na Northwoods Middle School, em Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos. Ele venceu a categoria leve e foi vice-campeão no Absoluto, enfrentando três combates na disputa.

A competição que aconteceu no sábado (26) faz parte do circuito internacional da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), uma das principais organizações do esporte no mundo. Após o ouro na etapa de Miami da New Breed, o atleta da Helton Silva Martial Arts voltou a subir ao pódio em solo norte-americano.

“Feliz pelo resultado e por ter fechado esse mês de abril com mais duas medalhas numa competição internacional. O AJP é um evento que reúne atletas de diversos países e é sempre bom competir em alto nível”, declarou o faixa-preta. Ele dedicou as conquistas à equipe, aos técnicos Helton Henrique Silva e Katie Silva, aos parceiros de treino, à mãe Adelaide Maria Lira e ao professor Cristiano Carioca.

Preparação para o Open de Miami da IBJJF

Após o desempenho em Charleston, Doriandson reiniciou os treinos na academia Helton Silva, localizada em Wellington, Flórida. O próximo desafio será o Open de Miami da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), marcado para os dias 10 e 11 de maio. A competição acontece no Centro Comunitário de Miami Springs.

Raízes amazonenses e trajetória nos EUA

Natural de Manaus, Doriandson começou no jiu-jítsu sob orientação do mestre Cristiano Carioca. Atualmente com 32 anos, compete nas categorias leve (Adulto e Máster) e representa a Helton Silva Martial Arts, dirigida pelo também amazonense Helton Henrique Silva.

Radicado nos Estados Unidos há sete anos e meio, Helton lidera uma academia com mais de 300 alunos, oferecendo aulas de jiu-jítsu, kickboxing e MMA para diferentes faixas etárias desde 2021.

“O Doriandson é um atleta que iniciou comigo quando tinha 15 anos de idade na luta olímpica, no nosso antigo projeto social na academia Top Life (Campos Elíseos). A primeira viagem dele foi para um Brasileiro de Wrestling para representar nosso estado e agora está aqui nos Estados Unidos mostrando seu valor no esporte”, destacou Helton.

