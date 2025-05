Vídeo mostra desespero após atropelamento em corrida na Ponta Negra, em Manaus

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os primeiros socorros às cinco vítimas do atropelamento ocorrido durante a 1ª Corrida Nacional do Sesi, na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (1º).

Nas imagens divulgadas, é possível ver o desespero e a mobilização dos demais corredores após o acidente, que foi ocasionado por um motorista embriagado.

As vítimas foram identificadas como Naldo de Souza, André Luiz Fonseca, Raimar Pinho de Souza, Cristiano Rodrigues e Emanuel Fernandes.

As informações preliminares repassadas pela assessoria do Sesi ao Em Tempo apontam que duas vítimas estão internadas no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e outra no Hospital Adventista. O motorista do carro foi preso em flagrante.

A prova

Segundo a organização, as inscrições variavam de R$65 a R$130. A prova, que tinha dois percursos, de 5km e 10 km, teve início às 5h. Testemunhas disseram que o acidente ocorreu minutos após a largada.

