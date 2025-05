Manaus vai ganhar primeiro pedalinho público em lagoa na Compensa

Manaus vai ganhar o primeiro pedalinho público na lagoa do Bombeamento, localizada no bairro Compensa, zona Oeste. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida durante uma visita ao local, acompanhado do vice-prefeito Renato Junior e do titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis. O espaço, que passa por uma revitalização, agora contará com o pedalinho gratuito para a população.

“Temos mais uma novidade chegando na lagoa do Bombeamento: o primeiro pedalinho público da história de Manaus. Você, morador do bairro Compensa, vai poder desfrutar disso aqui na nossa lagoa. Muito em breve, vamos colocar à disposição gratuitamente para a população poder usufruir dessa grande novidade”, anunciou o prefeito.

Além do pedalinho, a revitalização inclui a recuperação do espelho d’água, instalação de píer, gradil e guarda-corpo no entorno da lagoa, além de uma nova pista de caminhada que já é utilizada pela população. O projeto faz parte de um esforço contínuo da prefeitura para transformar espaços degradados da cidade em locais mais acessíveis, seguros e sustentáveis.

A revitalização está sendo bem recebida pela comunidade. Edivandro da Silva, analista de produção, ressaltou: “Eu e minha esposa caminhamos toda tarde aqui, mas antes era muito bagunçado e com a calçada quebrada. Agora está bem organizado, bom para caminhar.”

Já Letícia Barboza, cozinheira da região, destacou a importância do novo espaço: “Isso aqui foi tudo de bom para a gente que gosta de passear, caminhar, trazer a família. É fundamental para o bairro, pois não tínhamos um espaço assim. Agora, é manter e educar o povo, para que não venha destruir o que o nosso prefeito fez.”

Além dos pedalinhos, outros serviços estão sendo realizados no local, como a construção de uma praça molhada, espaço Pet, praça de alimentação e a reforma da quadra esportiva.

