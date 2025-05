Predador sexual preso pode ter abusado de mais de 700 vítimas, diz polícia

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga um homem suspeito de cometer centenas de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em diferentes estados brasileiros.

O suspeito foi preso em 21 de janeiro de 2025 por armazenamento de pornografia infantil. Na ocasião, a polícia apreendeu mídias digitais e solicitou perícia ao Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Laudo aponta mais de 127 vítimas

De acordo com o laudo pericial, foram identificadas provas materiais relacionadas a 127 vítimas, com indícios de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. As pastas armazenadas ultrapassam 700, o que leva a polícia a estimar que o número de vítimas possa ser ainda maior.

As crianças tinham entre 9 e 13 anos à época dos abusos. Segundo o delegado Valeriano Garcia, os crimes vêm sendo praticados há pelo menos 16 anos.

Justiça decreta nova prisão por estupro

Na última terça-feira (29), a Justiça deferiu novo pedido de prisão preventiva contra o investigado, agora por estupro.

“É um caso nunca visto pela polícia e pelos peritos do IGP pela tamanha organização e materialidade de crimes dessa natureza”, afirmou Garcia.

Vítimas em vários estados e sequelas psicológicas

A polícia já identificou vítimas em estados como Santa Catarina, Paraná, Acre e Mato Grosso. Muitas delas apresentam consequências psicológicas graves, como depressão, pensamentos suicidas, automutilação, pânico, dificuldade escolar e mudanças bruscas de comportamento.

As investigações seguem em andamento para identificar novas vítimas e possíveis conexões interestaduais dos crimes.

