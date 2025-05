Corredor atropelado tem aparelhos desligados após morte cerebral em Manaus

O analista júnior Emanuel da Costa Fernandes, de 26 anos, teve os aparelhos desligados no hospital neste sábado (3), um dia após familiares confirmarem sua morte cerebral. A informação foi repassada por parentes do jovem, que foi um dos cinco atletas atropelados por um motorista embriagado durante a Corrida do Dia do Trabalhador, em Manaus.

O atropelamento ocorreu por volta das 5h15 de quinta-feira (1º), na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, cerca de 15 minutos após o início da 1ª Corrida Nacional do Sesi. Um carro invadiu a pista isolada para os atletas e atingiu cinco corredores, entre eles Emanuel.

Levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, Emanuel teve a morte cerebral confirmada na manhã de sexta-feira (2). A família não divulgou o horário exato do desligamento dos aparelhos.

O motorista, Aleff Jardeu Oliveira Valente, de 29 anos, foi preso em flagrante no local. O teste de alcoolemia indicou 0,64 mg/l de álcool no sangue — quase o dobro do limite considerado crime. Após audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva.

