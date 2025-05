Gabriel Hulkzinho conquista ouro no Norte Nordeste de Jiu-Jitsu 2025

Aos 13 anos, o lutador Gabriel Vitor Gonzaga, conhecido como “Hulkzinho”, venceu dois adversários no Campeonato Norte Nordeste de Jiu-Jitsu Esportivo 2025 e garantiu a medalha de ouro na categoria Infanto Juvenil B – faixa colorida (amarela, laranja e verde), peso pena. O evento aconteceu no sábado (3), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

Duas lutas e nenhum ponto sofrido

Gabriel representa a Escola Melqui Galvão de Manaus (Nabil) no jiu-jitsu e treina luta olímpica na Escola de Wrestling WG. No tatame da Arena, ele venceu suas duas lutas com destaque técnico e controle total da disputa.

Na primeira luta, derrotou Daniel Reis (CTT) por 17 a 0. Em seguida, na semifinal, superou Davy Ferreira (Centro da Juventude Carauari/Team Viana) por 5 a 0. A final foi contra seu companheiro de equipe Guilherme de Sousa Moreira (Nabil), onde ele garantiu o ouro sem sofrer um ponto sequer.

“Feliz pelo resultado e, principalmente, por conseguir impor meu jogo e minha estratégia na competição. Agora é focar no Campeonato Brasileiro de Crianças que acontece agora no mês de junho, em São Paulo, onde vou buscar o bicampeonato (foi ouro em 2022)”, declarou o atleta.

Educação e apoio familiar

Gabriel é estudante bolsista no Centro de Educação Integral Christ Master, onde cursa o 8º ano, e também recebe bolsa do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (ICBEU Manaus). As duas instituições apoiam a formação acadêmica e esportiva do jovem talento.

“O Gabriel Vitor é um filho maravilhoso, um excelente aluno na escola e um atleta com futuro promissor. Sou muito grato aos nossos atuais patrocinadores, que são o Christ Master e o ICBEU, que apoiam a carreira dele através das bolsas de estudo”, disse Alexandre Gonzaga, pai do lutador.

Próximo desafio: Campeonato Brasileiro de Crianças

Com a conquista do ouro, Hulkzinho volta o foco para o Campeonato Brasileiro de Crianças, que acontece nos dias 14 e 15 de junho, no ginásio José Corrêa, em Barueri (SP). Segundo a família, o principal desafio agora é arrecadar recursos para as passagens aéreas.

“Estamos abertos a novos parceiros que queiram nos ajudar nos campeonatos, pois o patrocínio é fundamental para o desenvolvimento de quem está começando no esporte. A contrapartida é que trabalhamos a visibilidade dos nossos parceiros”, explicou o “paitrocinador”.

Interessados em apoiar o atleta podem entrar em contato pelo número (92) 98142-7710.

