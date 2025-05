Nigeriano é preso com 58 kg de cocaína avaliada em R$ 4,3 milhões em Manaus

Um nigeriano de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) durante uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, na segunda-feira (5).

Segundo as investigações, o homem é responsável pelo transporte de grandes carregamentos de cocaína e foi detido com 58 quilos de cocaína, que estavam avaliados em mais de R$ 4,3 milhões.

As investigações, que duraram cerca de cinco meses, mostraram que o suspeito escondia a droga em caixas metálicas com fundo falso. Para despistar a fiscalização, ele colocava ferramentas nas caixas, alegando que estava transportando equipamentos.

A PC-AM segue com a apuração para identificar os possíveis contatos do homem e as rotas utilizadas no transporte. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

PF apreende 46 kg de pasta base de cocaína em embarcações no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱