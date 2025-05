Prefeitura autua 14 veículos por uso indevido de vagas especiais em shoppings

O IMMU alerta que a credencial especial deve estar visível no painel do veículo sempre que for usada uma vaga reservada.

Manaus (AM) – Estacionar em vaga de idoso ou PcD sem credencial não é apenas infração — é desrespeito. E, nesta segunda-feira (5), 14 motoristas foram flagrados fazendo exatamente isso durante uma operação da Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, em shoppings da zona Oeste.

A fiscalização — realizada à noite, em centros de compras — teve como foco as vagas especiais, destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência e idosos. Nenhum dos 14 veículos autuados apresentava a credencial obrigatória, como determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“O uso correto dessas vagas é essencial para a autonomia de quem já enfrenta obstáculos diários”, afirmou o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari.

Conscientização com multa e papel passado

A operação reforça que não há zona de conforto quando se trata de acessibilidade. Estabelecimentos privados, como shoppings, também estão sujeitos à fiscalização. E mais: quem ocupa indevidamente essas vagas comete infração gravíssima — o que significa multa pesada e pontos na CNH.

O IMMU alerta que a credencial especial deve estar visível no painel do veículo sempre que for usada uma vaga reservada. Sem ela, não adianta dizer que “só foi rapidinho”. A multa vem, e a credibilidade vai.

Próximas ações

A Prefeitura de Manaus anunciou que ações semelhantes ocorrerão em outras zonas da cidade, com foco na educação do trânsito e na proteção do direito à mobilidade. A proposta é clara: garantir que o respeito à cidadania não dependa da sorte, mas da lei.

Leia mais:

Criança morre afogada após cair de embarcação durante mudança no AM

Manaus avança para firmar parceria internacional com Colón, no Panamá

Editais do Bolsa Idiomas e Pós-Graduação 2025 lançados em Manaus nesta quarta

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱