Arena Planeta Boi 2025 promete estrutura inédita para surpreender em Manaus

A Amazon Best, maior produtora de eventos culturais da região Norte e referência na realização do Festival de Parintins, deu início à montagem da estrutura para a edição 2025 do Arena Planeta Boi, evento que já se consolidou no calendário cultural de Manaus.

Com término previsto para a próxima sexta-feira (9), os trabalhos seguem em ritmo acelerado na capital amazonense, trazendo inovações que prometem surpreender o público.

Este ano, o palco principal contará com dimensões ainda mais imponentes, totalizando 25 metros de boca, oferecendo melhor visibilidade e maior integração com os artistas. Além disso, a estrutura contará com uma passarela especial, pensada para aproximar ainda mais as atrações do público.

“A gente está com um palco bem grande, mais amplo do que nas edições anteriores, e isso vai dar uma nova dinâmica ao show. Já estamos com a estrutura praticamente montada, faltando apenas detalhes finais na passarela”, destaca Dani Vogel, que coordena a equipe técnica da Amazon Best.

Outro diferencial da edição 2025 será a cenografia inédita, com elementos visuais e decorativos nunca antes utilizados no evento. Embora a produção mantenha parte das surpresas em sigilo para garantir o impacto visual na estreia, o público pode esperar uma ambientação pensada para valorizar a estética regional com toques de modernidade.

Espaços instagramáveis e backdrops temáticos também estarão presentes, com foco na área de camarotes, reforçando a proposta de uma experiência completa e visualmente marcante para os participantes.

Aquecimento para o Festival de Parintins

Um verdadeiro aquecimento para o Festival de Parintins. É assim que os clientes Amazon Best resumem o Arena Planeta Boi, um evento que coloca no centro da Arena da Amazônia o duelo entre os bois Caprichoso e Garantido.

O Arena Planeta Boi é uma grande oportunidade para que as pessoas entendam a dinâmica do Festival de Parintins. Nele, itens oficiais, que podem decidir o campeonato com suas notas, são o grande destaque e se apresentam ao público com evoluções que surpreendem.

E tem mais: além das apresentações oficiais dos bumbás, outras atrações também vão abrilhantar a quarta edição do Arena Planeta Boi.

Edilson Santana e Sebastião Junior vão aquecer o público para a grande apoteose que os Bois prometem fazer no palco da Arena da Amazônia. Encerrando o evento no clima de muito tecnomelody em estilo próprio, teremos a cantora paraense Zaynara, pela primeira vez em Manaus.

Últimos ingressos à venda

As compras dos ingressos podem ser feitas nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara e no site BaladApp (https://www.bilheteriadigital.com/arena-planeta-boi-10-de-maio).

Os setores disponíveis e seus respectivos valores são:

Pista Dabacuri : R$ 35;

: R$ 35; Área VIP Cunhã Poranga : R$ 125;

: R$ 125; Camarote Amazon Best: R$ 605 – inclui Open Bar de marcas premium e Welcome Food até as 00h.

O Arena Planeta Boi, em sua quarta edição, já se tornou uma das maiores celebrações culturais do Amazonas, reunindo tecnologia, tradição e a paixão dos torcedores dos bois Caprichoso e Garantido.

