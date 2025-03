Concurso público da Aleam terá 100 vagas imediatas e 200 para cadastro reserva

Assembleia Legislativa do Amazonas anuncia cronograma do certame com provas previstas para setembro e outubro de 2025

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) anunciou o cronograma oficial do concurso público, que oferecerá 100 vagas para chamamento imediato e outras 200 para cadastro reserva. O presidente da Casa, deputado estadual Roberto Cidade (UB), divulgou as datas nesta quinta-feira (13), reforçando o compromisso com a renovação do quadro de servidores.

“Esse concurso público é resultado de um trabalho em conjunto de todos os 24 deputados estaduais. Depois de 14 anos estamos, na nossa gestão, realizando esse certame que, sem dúvida, será uma marca importante para o Legislativo Estadual. Serão 100 vagas para chamamento imediato, sendo 60 delas para ensino superior e 40 para ensino médio, e 200 vagas para cadastro reserva. No dia que tomei posse nesta Casa, para o segundo biênio, anunciei a realização do concurso público e hoje confirmo o cronograma e a realização dele em 2025”, anunciou.

Cronograma do concurso público da Aleam

O certame será conduzido por uma banca de renome nacional e seguirá o seguinte cronograma:

Março – Início do processo;

– Início do processo; Abril – Conclusão dos estudos de viabilidade e impactos financeiros;

– Conclusão dos estudos de viabilidade e impactos financeiros; Maio – Escolha da instituição organizadora;

– Escolha da instituição organizadora; Junho – Contratação da banca e revisão do edital;

– Contratação da banca e revisão do edital; Julho – Publicação do edital;

– Publicação do edital; Agosto – Encerramento das inscrições;

– Encerramento das inscrições; Setembro e outubro – Aplicação das provas;

– Aplicação das provas; Novembro – Divulgação dos resultados;

– Divulgação dos resultados; Dezembro – Homologação do concurso.

De acordo com o presidente, a banca escolhida para a realização do certame será de renome nacional. “Iremos lançar um edital nacional para que o concurso seja realizado por uma empresa referência no Brasil. Iremos realizar um concurso público sério, com responsabilidade e transparência. Desde o último concurso, há mais de 14 anos, muitos servidores já se aposentaram e agora, mais do que nunca, se faz necessário que nós ampliemos o quadro de pessoal da Casa”, afirmou.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Saiba como solicitar a segunda via do cartão Auxílio Estadual

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱