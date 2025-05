Linhas de ônibus são alteradas e ampliam integração no T7; veja mudanças

A Prefeitura de Manaus vai alterar o itinerário de 11 linhas de ônibus aos sábados e domingos para atender ao Terminal de Integração 7 (T7), localizado na avenida Torquato Tapajós, zona Norte da capital. O objetivo é aumentar a quantidade de viagens e reduzir o tempo de espera dos passageiros.

As mudanças foram anunciadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) após estudos técnicos e passam a valer a partir deste sábado (10/5).

Como vai funcionar

As linhas sairão dos seus respectivos bairros em direção ao T7, apenas aos sábados e domingos, e depois retornarão para os mesmos bairros.

Linhas com operação direta ao T7 aos fins de semana:

011 – Vivenda Verde / T7

– Vivenda Verde / T7 028 – Viver Melhor / T7

– Viver Melhor / T7 302 – Fazenda Esperança-Km 15 / T7

– Fazenda Esperança-Km 15 / T7 305 – BR 174-Km 41 / T7

– BR 174-Km 41 / T7 320 – União da Vitória / T7

– União da Vitória / T7 430 – Colônia Japonesa / T7

– Colônia Japonesa / T7 444 – Aliança com Deus / T7

– Aliança com Deus / T7 A307 – Santa Etelvina / T7

– Santa Etelvina / T7 560 – Vai até o Centro aos sábados; aos domingos, para no T7

Novas conexões no T7

Do Terminal 7, os passageiros poderão acessar diversas áreas da cidade por meio das seguintes linhas:

340 – Acesso ao Centro, avenida Constantino Nery, Terminal 1 e estações da Torquato e Constantino

– Acesso ao Centro, avenida Constantino Nery, Terminal 1 e estações da Torquato e Constantino 341 – Rumo ao Terminal 2

– Rumo ao Terminal 2 342 – Rumo ao Terminal 3

– Rumo ao Terminal 3 343 – Para avenida do Turismo e Ponta Negra

Mudanças em linhas específicas

A linha 355 , que saía do shopping Via Norte, agora terá início no T7 e segue com trajeto normal até a região da BR-319. Com isso, ela assume a demanda da linha 344 entre os terminais T7 e T4, todos os dias.

, que saía do shopping Via Norte, agora terá início no T7 e segue com trajeto normal até a região da BR-319. Com isso, ela entre os terminais T7 e T4, todos os dias. A linha 023 deixará de atender o conjunto Viver Melhor 4. A demanda será coberta pela linha 055, que também deixa de parar no T7. A mudança vale para dias úteis, sábados e domingos.

O que muda para o passageiro?

Com as alterações, o IMMU espera melhorar o fluxo de passageiros, oferecer mais conexões entre bairros e reforçar as opções de integração, principalmente para quem se desloca da zona Norte para outras regiões da cidade.

