Boi Garantido participa do Prêmio Sim à Igualdade Racial 2025

Boi do Povão encerra a maior premiação sobre igualdade racial da América Latina, no Rio de Janeiro

O Boi-Bumbá Garantido, um dos maiores expoentes da cultura brasileira e símbolo de resistência popular da Amazônia, marcou presença no encerramento do Prêmio Sim à Igualdade Racial 2025. O evento foi realizado na quarta-feira (7), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reuniu artistas, instituições, empresas, lideranças indígenas e personalidades que atuam na promoção da equidade racial em todo o país.

Promovido pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), o prêmio é realizado desde 2018 e foi idealizado por Luana Génot e Tom Mendes, sendo considerado a maior premiação sobre igualdade racial da América Latina. Neste ano, o Boi do Povão foi convidado a encerrar o evento com uma apresentação especial.

A apresentação do Boi Garantido emocionou o público com um espetáculo que levou ao palco a ancestralidade, a tradição e a identidade popular do povo da Baixa da Xanda, de Parintins. O bumbá foi representado pelos nomes: o apresentador Israel Paulain, o tripa Dênisson Piçanã, a dançarina Érica Castro (do Garantido Show), o tuxaua Davizinho Assayag e o diretor musical Alder Oliveira.

Valorização

De acordo com Israel Paulain, a participação do Boi Garantido no SIM 2025 representa um marco significativo na valorização da cultura amazônica e da diversidade no Brasil, além de reforçar que a cultura é um instrumento de luta por justiça social.

“O nosso Boi Garantido é reconhecido como o Boi de todas as lutas e o Boi da Amazônia, e levou ao palco desse grande evento a força simbólica da nossa tradição, destacando-se como um emblema da resistência cultural da região Norte. A presença do Garantido na premiação também reforça a importância de incluir expressões culturais regionais em debates nacionais sobre igualdade racial”, mencionou.

Ele também destacou que a participação do Boi do Povão no Prêmio Sim à Igualdade Racial evidencia a relevância de movimentos culturais na luta por justiça social e reconhecimento das identidades plurais que compõem o Brasil.

O prêmio será exibido no dia 25 de maio, na TV Globo, após o programa Fantástico.

