Filho de Angelica e Hulk termina namoro com influenciadora após polêmica

Decisão do rompimento partiu do rapaz, que não gostou da repercussão da briga entre Duda e outras influencers adolescentes

Ao que tudo indica, Benício Huck, filho e Luciano Huck e Angelica, terminou o namoro com a influenciadora Duda Guerra. Após um enorme bafafá nas redes sociais, fontes do portal LeoDias confirmaram que os dois adolescentes não estão mais juntos.

A decisão do rompimento partiu do rapaz, que não gostou da repercussão da briga entre Duda e outras influencers adolescentes. Segundo fontes do portal, “Ninguém estava tendo paz com esse assunto”.

A confusão

Duda Guerra se envolveu em uma polêmica após demonstrar ciúmes quando a tiktoker Antonela Braga, de 16 anos, pediu para seguir Benício Huck em uma conta privada chamada “dix”, usada para compartilhar conteúdos mais íntimos.

Duda considerou a atitude inadequada, já que Antonela e Benício não são amigos próximos. A situação gerou troca de farpas nas redes sociais, com ambas as influenciadoras expondo suas versões dos fatos.

Duda havia postado um vídeo nas redes sem a aliança de namoro, o que levantou questionamentos de seguidores se os dois estavam juntos. Outro sinal foi o arquivamento de uma foto do agora ex-casal na conta do Instagram de Benício.

