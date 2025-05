Zé Ricardo e Sinésio Campos lançam chapas para comando do PT-AM

Disputa interna pelo diretório estadual do PT no Amazonas agita cenário político com candidaturas de Zé Ricardo e do atual presidente Sinésio Campos

Após diálogo com representantes das forças internas do Partido dos Trabalhadores (PT) no Amazonas, o vereador Zé Ricardo e o deputado estadual Sinésio Campos confirmaram nesta sexta-feira (9), sua candidatura à presidência estadual da sigla no Processo de Eleição Direta (PED), que será realizado ainda este ano.

Zé Ricardo confirmou a inscrição da chapa “Partido de Luta e Resistência”, encabeçada por ele, foi realizada nesta sexta-feira (9) na sede do partido, com a presença de militantes e apoiadores.

A chapa traz como candidato à presidência municipal Moisés Aragão e é composta por lideranças de diversos municípios e órgãos federais no estado. Integram o grupo nomes como Marcos Roberto Brito, superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Amazonas; Denis Pereira, superintendente do INCRA; e Waldemir José, ex-vereador de Manaus. Também participam representantes de 25 municípios do Amazonas, reforçando o caráter regional da composição.

A direção zonal do partido na capital também foi definida:

Zonal 1 (Sul) – José Roberto Brito

Zonal 2 (Leste) – Claudete Coelho

Zonal 3 (Norte) – Josiel Coelho

Zonal 4 (Oeste) – Ivancy Santos

Zé Ricardo destacou a importância do papel dos partidos políticos no fortalecimento da democracia e na transformação social. Ao lançar sua candidatura, defende o retorno do PT às suas origens e uma atuação mais próxima da população.

“Temos erros que precisamos corrigir, mas com certeza temos muito mais acertos que contribuíram para melhorar a vida de milhões de brasileiros e brasileiras, em especial, de amazonenses”, afirmou o parlamentar, ao destacar programas criados durante os governos petistas como o Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, a prorrogação da Zona Franca de Manaus e o Gás de Urucu.

Para ele, a sigla precisa retomar o protagonismo nas ruas e nos movimentos sociais.

“Os partidos políticos têm papel fundamental na mudança do comportamento da sociedade e do sistema político brasileiro”, afirmou. “Ao disputar a direção do PT, acredito estar levando uma proposta de mudança, principalmente, aos trabalhadores, trazendo de volta às ruas os movimentos sociais e as bandeiras que já fazem parte da história do partido.”

Zé Ricardo finaliza reforçando o compromisso com a reconstrução partidária.

“Ainda é preciso avançar nas políticas e propostas do PT. E friso que é preciso mudanças e uma recondução urgente do Partido às suas origens e o seu envolvimento com as demandas da sociedade. Por isso, meu nome está à disposição para contribuir com essa mudança”, completou.

Além dele, o deputado estadual Sinésio Campos também lançou, nesta sexta-feira (9), sua chapa para disputar a reeleição à presidência estadual do partido. Sinésio é o atual presidente do PT no Amazonas e tenta manter o comando da sigla por mais um mandato.

Regras e prazos do PED 2025

De acordo com o regulamento aprovado pelo Diretório Nacional do PT, as chapas precisam cumprir exigências como o preenchimento de pelo menos 20% das vagas em disputa e a representação de filiados de no mínimo cinco municípios diferentes.

Já os candidatos à presidência do diretório estadual devem apresentar apoio formal de ao menos 5% dos membros do diretório estadual.

Após o encerramento das inscrições, as chapas ainda poderão fazer ajustes até o dia 26 de maio, para garantir total conformidade com as regras do partido. Essas normas fazem parte do calendário nacional do PED 2025, que abrange a renovação das direções partidárias nos níveis municipal, estadual e nacional.

Site oficial do PED 2025 já está no ar

Nesta quarta-feira (7), o PT lançou o site oficial do PED 2025 — https://ped2025.pt.org.br — que reúne informações completas sobre o processo eleitoral. A plataforma digital oferece um mapa interativo com as candidaturas nos diretórios estaduais e municipais, além do regulamento em PDF e seções como “Chapas inscritas” e “Dúvidas”, visando ampliar a transparência e o acesso da militância ao conteúdo da eleição.

A votação será presencial, utilizando urnas eletrônicas, e ocorrerá das 9h às 17h, conforme a organização de cada diretório. No total, cerca de 2,6 milhões de filiados em todo o Brasil estão aptos a participar do processo, que é considerado um dos pilares da democracia interna do partido.

