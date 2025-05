Motorista bêbado e sem CNH é preso por atropelar adolescentes em Lábrea

Um homem de 54 anos foi preso por dirigir embriagado e provocar um acidente de trânsito no município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na quinta-feira (8).

Por volta das 12h20, os policiais militares receberam uma denúncia solicitando apoio no Hospital Regional de Lábrea, onde dois adolescentes, de 15 e 17 anos, chegaram com escoriações no rosto e braços. Uma das vítimas precisou passar por cirurgia.

Condutor apresentava sinais de embriaguez

Durante o atendimento no hospital, a equipe médica e os policiais observaram que o motorista apresentava sinais claros de embriaguez. O exame de alcoolemia confirmou que o nível de álcool no organismo do homem estava acima do permitido por lei.

Além disso, o suspeito não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem o documento de origem do veículo. Ele foi encaminhado à 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município para os procedimentos legais.

Canal de denúncias

A Polícia Militar orienta a população a denunciar qualquer atividade criminosa. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 181 ou 190.

