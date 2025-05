Homem é agredido até a morte após confusão em bar no Distrito Industrial

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi agredido até a morte após se envolver em uma confusão em um bar localizado no bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, durante a madrugada deste sábado (10).

Segundo testemunhas, o homem estava no bar quando acabou se desentendendo e deixando o local. Certo tempo depois, ele retornou ao local armado e efetuando disparos para o alto.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o envolvido armado, ameaçando os demais frequentadores do local. A população, então, começou a jogar objetos contra o homem, que aos poucos foi sendo cercado.

O homem armado é agredido com um pedaço de madeira, cai no chão e é espancado até a morte. No bolso da vítima, foi encontrado um cartão de identificação da Marinha do Brasil, mas até o momento, sua identidade não foi revelada.

O Em Tempo entrou em contato com a Marinha do Brasil para comentar o caso, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

