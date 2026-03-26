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Polícia Civil do Amazonas divulga imagem e pede informações para localizar Emily Vitória Meireles Pinto.

Manaus (AM) – Uma adolescente identificada como Emily Vitória Meireles Pinto, de 15 anos, está desaparecida. Ela foi vista pela última vez na terça-feira (24), na rua Coreau, bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

Desaparecimento e ação da polícia

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), divulgou a imagem de Emily para auxiliar na localização da jovem.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário esperar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações detalhadas, como:

Último local onde a pessoa foi vista

Características físicas

Fotografia recente

📞 Como colaborar

A polícia solicita que qualquer informação sobre Emily Vitória Meireles Pinto seja repassada imediatamente pelos seguintes contatos:

Depca: (92) 99962-2441

(92) 99962-2441 PC-AM: (92) 3667-7575 ou 197

(92) 3667-7575 ou 197 SSP-AM: 181

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