Manaus (AM) – Uma adolescente identificada como Emily Vitória Meireles Pinto, de 15 anos, está desaparecida. Ela foi vista pela última vez na terça-feira (24), na rua Coreau, bairro São José Operário, zona leste de Manaus.
Desaparecimento e ação da polícia
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), divulgou a imagem de Emily para auxiliar na localização da jovem.
A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário esperar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações detalhadas, como:
- Último local onde a pessoa foi vista
- Características físicas
- Fotografia recente
📞 Como colaborar
A polícia solicita que qualquer informação sobre Emily Vitória Meireles Pinto seja repassada imediatamente pelos seguintes contatos:
- Depca: (92) 99962-2441
- PC-AM: (92) 3667-7575 ou 197
- SSP-AM: 181
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