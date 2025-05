MC Ryan é solto da prisão apór pagar fiança de R$ 1 milhão

O funkeiro MC Ryan SP foi liberado após pagar fiança de R$ 1 milhão, conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Ele havia sido preso durante a madrugada por realizar manobras com um carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, interior paulista.

Além do pagamento, a Justiça determinou que o artista deve comparecer mensalmente em Juízo para informar e justificar suas atividades, sob pena de decretação de prisão preventiva.

Ele também está proibido de mudar de endereço ou se ausentar da Comarca por mais de oito dias, sem autorização judicial prévia e foi determinado também que o MC não pode frequentar bares, pontos de venda de drogas, prostíbulos ou locais onde haja notícia de consumo de drogas ou álcool.

Entenda

O funkeiro deu “cavalos de pau” dentro do estádio antes de se apresentar no local na noite desta sexta-feira (9). O estádio é considerado um patrimônio da cidade de Piracicaba. Nas imagens da ação, é possível ver os estragos que o carro de luxo deixou no gramado, que é utilizado pelo clube XV de Piracicaba.

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo contratante do evento, e os agentes conduziram MC Ryan ao 1º Distrito Policial, no centro da cidade, para prestar esclarecimentos.

Em um pronunciamento feito dentro da delegacia, o cantor explicou a situação aos fãs. “Forte abraço rapaziada, fui conduzido para a delegacia de Piracicaba. Fui fazer meu show, cheguei no show, tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco pra ninguém, acabei dando cavalinho de pau lá. O contratante chamou a polícia pra mim e eu tô aqui, dentro da delegacia. Vou prestar meu depoimento aqui”, disse.

