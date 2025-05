The Town 2025 confirma Backstreet Boys, Jota Quest, Iza e J Balvin

A segunda edição do festival The Town, que será realizada entre os dias 6 e 14 de setembro em São Paulo, já começa a tomar forma com o anúncio de quatro grandes atrações: Backstreet Boys, Jota Quest, Iza e J Balvin. A confirmação, feita na noite de sábado (10), animou fãs de pop, axé, rock e reggaeton.

Confira os destaques já confirmados:

12 de setembro (quinta-feira):

Backstreet Boys no palco Skyline, trazendo clássicos que marcaram gerações como “I Want It That Way” e “Everybody”.

Jota Quest abre a programação do mesmo palco, celebrando seus 25 anos de carreira.

14 de setembro (domingo):

J Balvin, um dos maiores nomes do reggaeton mundial, sobe ao palco com seus sucessos dançantes e visual marcante.

Iza, com um repertório potente e cheio de atitude, também se apresenta nesta data.

Além dessas atrações, o The Town 2025 contará com nomes de peso como Katy Perry, Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop e Bruce Dickinson (vocalista do Iron Maiden), compondo um line-up para todos os gostos.

Ingresso

A venda geral de ingressos para o The Town 2025 acontece no dia 27 de maio, pela Ticketmaster Brasil.

